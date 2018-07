6 luglio 2018 08:50 Parte dal Gran Sasso il V-Strom Hill Climb Tour E poi in Piemonte, Lombardia e sulle Dolomiti

Luglio è il mese ideale per salpare in sella a una enduro sportiva e guadagnare i passi alpini e appenninici più belli e ambiti dai centauri dʼEuropa. Suzuki lo sa e con il V-Strom Hill Climb Tour 2018 vi offre lʼoccasione di guidare le superbe V-Strom 650 XT e V-Strom 1000 XT in tutti i fine settimana di questo mese. Primi appuntamenti il 7 e 8 luglio sul Gran Sasso, in Abruzzo.

La prima notizia è che lʼHill Climb Tour è aperto ai possessori di moto enduro di tutte le marche, anche quelle più direttamente “rivali” di Suzuki. Ma in ciascuna località del tour il partecipante può scendere dalla sua moto e salire in sella a una nuova Suzuki V-Strom XT di media e alta cilindrata. Il test ride è gratuito e dura circa 40 minuti, sarà svolto dalle 10 alle 17 seguendo lʼaprifila messo in campo dallʼorganizzazione, così da affrontare in sicurezza il percorso individuato e passare il valico. Dopo il Gran Sasso ‒ il 7 luglio a Campotosto e lʼ8 a Campo Imperatore ‒ il tour prosegue il 14-15 luglio in Piemonte e Valle D’Aosta (La Serra e il Gran San Bernardo), in Lombardia il 21-22 (Passo Gavia e Passo del Foscagno) e sulle Dolomiti il 27-28-29 luglio (San Pellegrino, Passo Rolle e Passo Pordoi).