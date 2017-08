Clienti esigenti, nasce BMW Motorrad Spezial

Lʼultimo a entrare in scena è BMW Motorrad, che ogni anno aumenta i suoi volumi di vendita (lʼanno scorso ha chiuso con 145 mila moto vendute) e adesso si getta nella sfida della personalizzazione con la creazione di una nuova divisione: Spezial. Tutto nasce dal successo della R nineT, che ha fatto capire alla Casa bavarese lʼimportanza di questa tendenza, così da costituire una divisione che offre al cliente opzioni distintive per quel che concerne il design, la valorizzazione delle prestazioni e altre “customizzazioni” esclusive ex fabrica, cioè fatte direttamente in fabbrica. La nuova divisione BMW Motorrad Spezial debutterà su unʼestesa gamma di moto ad agosto 2017.