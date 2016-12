20 settembre 2016 09:40 BMW C Evolution, scooter in prima classe Versione europea per patente A1

Affrontare la città richiede tanta pazienza. Ecco perché gli scooter piacciono a tutti, mica solo ai giovani senza patente. Il traffico è più facilmente aggirabile, le soste sono più semplici, i tempi di percorrenza si abbattono e anche i costi della benzina sono inferiori. Se poi lo scooter è grande, comodo, bello pure e “pulito” come il nuovo BMW C Evolution a trazione elettrica, allora non cʼè niente di meglio da guidare in città.

Il nuovo BMW C Evolution 1 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 2 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 3 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 4 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 5 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 6 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 7 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 8 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 9 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 10 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 11 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 12 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 13 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 14 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 15 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 16 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 17 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 18 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 19 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 20 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 21 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 22 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 23 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 24 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 25 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 26 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 27 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 28 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 29 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 30 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 31 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 32 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 33 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 34 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 35 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 36 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 37 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 38 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 39 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 40 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 41 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 42 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 43 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 44 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 45 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 46 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 47 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 48 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 49 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 50 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution 51 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Il nuovo BMW C Evolution leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova generazione di BMW C Evolution accorcia il passo col mondo delle automobili elettriche. Come la BMW i3, ad esempio, dispone della nuova tipologia di batterie da 94 Ah (dai 60 Ah del precedente C Evolution) e così lʼautonomia di marcia e le performance crescono entrambe. Lo scooter elettrico BMW viene proposto in due versioni: Long Range e la versione europea per la guida con patente A1. La prima aumenta la potenza continua da 11 a 19 kW (pari a 26 CV) e così l’autonomia di marcia sale a circa 160 chilometri, mentre la velocità massima è di 129 km/h, limitata elettronicamente. La seconda sviluppa 11 kW (15 CV) e assicura un’autonomia di circa 100 chilometri, per 120 orari di velocità massima.