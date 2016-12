Aprilia SRV 850, cuore da SBK

- Soltanto per sommi capi possiamo chiamare scooter il. Evoluzione del GP 800, il nuovo maxi scooter italiano fa propria tutta la sportività che Aprilia esprime nel mondiale SBK. E non solo per la potenza – incredibili 76 CV – ma anche per assetto e design.

foto Ufficio stampa

Aprilia SRV 850 è molto più di uno “scooterone” granturismo col quale divertirci nella gita domenicale o, nei giorni feriali, gareggiare al semaforo con la Smart appaiata. Il nuovo “maxi” italiano è innanzitutto un’idea nuova di interpretare la mobilità pratica e confortevole degli scooter, perché vuole e sa emozionare. Personalità maschile, convince la compagna più restia all’uso delle due ruote per il look che sa di solidità e sicurezza, ma sotto nasconde una forza davvero inusitata per la categoria. Il motore è bicilindrico a V di 90° di 839 cc, il primo e solo bicilindrico per scooter sul mercato, e le qualità dinamiche sono conseguenti.

Lo scooter più potente del mondo sviluppa una potenza di 76 CV a 7.750 giri al minuto e una coppia massima di 75 Nm a 6.000 giri. Raffreddato a liquido e dotato di iniezione elettronica, questo propulsore dispone di due nuove sonde lambda che migliorano i livelli di consumo ed emissioni, rispettando lo standard Euro 3. Per permettere all’SRV 850 di dare sfogo a tutta la sua carica di energia, Aprilia ha fissato il forcellone in alluminio al telaio per garantirgli la massima stabilità. La qualità meccanica propria delle superbike è visibile anche nel potente impianto frenante fornito da Brembo, che si basa su due dischi semiflottanti in acciaio anteriori da 300 mm di diametro e un disco posteriore da 280 mm.

Esteticamente, il nuovo SRV 850 adotta il linguaggio stilistico di Aprilia. Il frontale mostra il triplo faro anteriore, le prese d’aria dal design dinamico sotto il gruppo ottico e il cupolino racing tipici della RSV4 campione del mondo 2010 di SBK. Il posteriore filante e slanciato che va a chiudersi nel raffinato faro a LED è praticamente identico a quello della Dorsoduro 1200. I cerchi sono da 16 pollici all’anteriore e da 15” al posteriore, e accolgono gomme radiali di misura 120/70 davanti e 160/60 dietro.

Due i colori a scelta: Competition Black o Racing White, più una serie significativa di accessori specifici, dal silenziatore Arrow in titanio e carbonio al kit per il montaggio del navigatore Tom Tom. Il prezzo base di Aprilia SRV 850 è di 9.630 euro.