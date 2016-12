- Le belle, sinuose e complicate strade dell’Etna sono state il proscenio su cui si è esibita la nuova Aprilia Dorsoduro 1200, una delle Touring più potenti in circolazione con i suoi 130 CV. Arricchita di, laha affrontato un percorso che non ha fatto mancare nemmeno la sabbia lavica caduta su strada dopo una recente eruzione.

foto Ufficio stampa

La cornice ideale quella scelta da Aprilia per la presentazione internazionale della sua “fun bike”. Un tracciato partito da Viagrande e qui terminato dopo 160 km e quasi 2.500 metri di dislivello, attraversando il Parco dell’Etna e il Parco fluviale dell’Alcantara. Per consentire ai test-driver di conoscere appieno la dinamicità della moto, la sua rinnovata leggerezza (pesa 209 kg) e la maggior stabilità che si deve alla sofisticata ciclistica e alle importanti dotazioni di sicurezza. Come l’impianto frenante, che oltre all’ABS propone pinze radiali Brembo a quattro pistoncini e dischi potenti: 320 mm di diametro sulla ruota anteriore e 240 mm sulla posteriore.

Ruote che mettono in mostra il nuovo design a tre razze sdoppiate, più leggere e capaci di ridurre l’inerzia del 15% sulla ruota davanti e addirittura del 22% su quella posteriore. La ciclistica si basa su una forcella anteriore a steli rovesciati Sachs da 43 mm di diametro, mentre dietro opera un ammortizzatore Sachs a gas. Il motore della Dorsoduro 1200 sviluppa 130 CV a 8.700 giri e una coppia massima di 115 Nm a 7.200 giri, con il centauro che può scegliere tra tre modalità di guida: Sport, Touring e quando piove la Rain.

Subito dopo la premiere mondiale sulle strade dell’Etna, la Aprilia Dorsoduro 1200 MY 2012 è stata avviata alla commercializzazione. Due i colori disponibili: Bianco Glam o Nero Aprilia, per una versione unica che offre sempre di serie ABS e Traction Control. Il prezzo è di 10.990 Euro, IVA e franco concessionario inclusi.