Torna la Suzuki Bandit 650 SA

. Una moto che si è fatta amare perché solida, robusta, grande viaggiatrice, accessibile nel prezzo e nei costi di esercizio. La stazza e la postura di guida ne fanno il mezzo ideale per chi cerca, e poi la cilindrata media – 650 cc – la rendono fruibile anche per le minime esigenze quotidiane.

foto Ufficio stampa

In casa Suzuki il nome Bandit rappresenta un “case history” di successo. Il primo modello fu lanciato in Giappone nel 1989 nella versione 400 cc, un anno dopo arrivò in Italia e in Europa è stata venduta in quasi 400 mila unità, 23 mila nel nostro Paese. Nel 1995 arrivò la versione da 600 cc raffreddata ad aria e olio, che dieci anni più tardi si evolse nella motorizzazione da 650 cc, adeguandosi poi alle normative europee sulle emissioni e adottando standard di sicurezza importanti come l’ABS di serie. Un motore di grande vivacità, 4 tempi e 4 cilindri di 656 cc, capace di sviluppare ben 85 CV a 10.500 giri e distribuirli in maniera omogenea a qualsiasi regime di utilizzo.

Molte cose caratterizzano la Bandit 650 SA dal punto di vista del comfort: il manubrio regolabile in due posizioni, la leva della frizione e del freno regolabili in quattro posizioni, la sella ampia e confortevole che si regola in altezza e, in base alla regolazione impostata, l’altezza da terra varia da 790 a 810 mm. Anche la strumentazione mista, analogico/digitale, è al top di gamma: tachimetro digitale con schermo LCD, indicatore del carburante, orologio, indicatore della marcia inserita, due contachilometri parziali, tutte preziose informazioni a portata di mano per facilitare al massimo la lettura e l’utilizzo. Il cupolino è stato ristilizzato e si integra nella semi-carena.

Suzuki lancia questo mese di gennaio sul mercato italiano la nuova Bandit 650 SA, in una serie però limitata a pochi esemplari. Unica la colorazione bianco perlato e di serie non manca l’impianto frenante con ABS. Il tutto al prezzo davvero molto interessante di 6.990 Euro, franco concessionario incluso.