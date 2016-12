Audi lancia il baby Suv Q2

Audi sbarca sul Lago Lemano con la scommessa Suv nel taschino. La premiere di Q2, il modello più piccolo della gamma Sports Utility ma non per questo meno solido nella sua motricità, cattura gli sguardi dei visitatori. Con lui cʼè anche il performante Q3 RS, forte dei suoi 360 e passa cavalli e quasi compagno di sportività della nuova S4 Avant, anchʼessa in anteprima a Ginevra.