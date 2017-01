Voto manipolato da hacker russi, Fbi: non abbiamo prove contro Mosca

L'Fbi non ha raccolto alcuna prova che confermi che gli hacker russi abbiano violato con successo la campagna di Donald Trump o il comitato nazionale repubblicano (Rnc). Lo ha detto il direttore dell'Fbi James Comey in una audizione al Congresso. "Sono riusciti ad hackerare solo alcune campagne elettorali repubblicane a livello statale e un vecchio dominio che l'Rnc non usa più", ha spiegato.