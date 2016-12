Venezuela, funzionario del consolato italiano ucciso in casa

Un funzionario del consolato italiano di Caracas , Mauro Monciatti , 65 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione, nella capitale venezuelana . Lo riferiscono i media locali, secondo cui sono in corso indagini per stabilire le cause del decesso. La notizia della morte di Monciatti è stata confermata dalla Farnesina . Per la polizia locale si tratta di un omicidio.

L'allarme dato dai vicini - Il corpo di Monciatti, responsabile dell'Ufficio contabile del consolato, è stato ritrovato riverso a terra all'interno dell'appartamento in cui viveva, nel quartiere di Altamira. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l'allarme sarebbe stato dato da alcuni vicini, che avrebbero visto una pozza di sangue davanti all'ingresso dell'appartamento del funzionario italiano.



Monciatti colpito con un corpo contundente - La stampa venezuelana riferisce che Monciatti ha subito "un trauma cranico a seguito di una grave colpo contundente", mentre non risulterebbero ferite da armi da taglio, ipotesi circolata subito dopo il decesso. Il console Mauro Lorenzini ha ricordato che Monciatti era a Caracas da tre mesi. "Speriamo che la polizia possa determinare le cause" della morte. "Non sembra esserci stata una rapina, un furto in appartamento", ha spiegato il diplomatico italiano.