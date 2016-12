Vaticano-Palestina:intesa diplomaticaIsraele deluso: non aiuta la pace

"L'intesa - spiega all'Osservatore Romano monsignor Antoine Camilleri, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati e capo delegazione della Santa Sede - è frutto dell'accordo base tra la Santa Sede e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp, firmato il 15 febbraio 2000)".



Accordo accelerato dopo visita di Ratzinger - Nell'accordo base era previsto che la commissione proseguisse i suoi lavori e proponesse il modo di sviluppare i temi affrontati, "compito che è stato svolto con continuità solo dopo il pellegrinaggio di Benedetto XVI in terra Santa nel 2009". I negoziati ripresi nel 2010 hanno quindi portato all'elaborazione dell'accordo attuale, che ha come scopo di completare quello firmato nel 2000. "Come tutti gli accordi che la Santa Sede firma con diversi Stati - spiega ancora mons. Camilleri -, quello attuale ha lo scopo di favorire la vita e l'attività della Chiesa cattolica e il suo riconoscimento a livello giuridico anche per un suo piu' efficace servizio alla società".



Il testo ha un preambolo e un primo capitolo sui principi e le norme fondamentali che sono la cornice in cui si svolge la collaborazione tra le parti. "In essi si esprime, ad esempio, l'auspicio per una soluzione della questione palestinese e del conflitto tra israeliani e palestinesi nell'ambito della Two-State Solution e delle risoluzioni della comunità internazionale, rinviando a un'intesa tra le parti", fa sapere il capo delegazione vaticano.



Anp: intesa rafforza accordi precedenti - "L'accordo che si sta discutendo e che sta per essere finalizzato tra lo stato di Palestina e quello del Vaticano è un rafforzamento degli accordi già siglati tra lo stato palestinese e la Santa Sede". Lo ha detto Majdi Khaldi, consigliere diplomatico di Abu Mazen. Rispondendo ad una domanda ha aggiunto: "Non si tratta di un riconoscimento, il riconoscimento palestinese come entità diplomatica, da parte del Vaticano, è già avvenuto anni fa e si è consolidato con l'ammissione della Palestina come stato non membro all'Onu".



Israele "deluso" per decisione Vaticano su Palestina - Israele si dice "deluso" per la decisione del Vaticano di riconoscere lo Stato di Palestina. Lo afferma il portavoce del ministero degli esteri precisando che tale decisione non "contribuisce a riportare i palestinesi al tavolo delle trattative" per la pace.