Usa, un incidente nella stazione di Hoboken anche nel 2011: ci furono 34 feriti

Sembra essere una maledizione quella legata alla stazione di Hoboken, in New Jersey: già nel 2011 ci fu uno spaventoso incidente. L'8 maggio di quell'anno un convoglio urtò con i respingenti un blocco di cemento posto al termine del binario, e 34 passeggeri rimasero feriti, fortunatamente in modo non grave. Anche in quel caso l'incidente si verificò nell'ora di punta verso le 8.30 del mattino.