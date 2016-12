14 aprile 2015 Usa, taccuino del padre dell'informatica Alan Turing venduto a un mln di dollari Il matematico inglese lavorò durante la seconda guerra mondiale per i servizi segreti del suo Paese per decifrare i codici usati dai tedeschi nelle loro comunicazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

14:41 - Un taccuino con gli appunti di lavoro del famoso matematico inglese Alan Turing, uno dei padri della moderna informatica, è stato venduto per oltre un milione di dollari in un'asta a New York. Turing lavorò durante la seconda guerra mondiale per i servizi inglesi per decifrare i codici usati dai tedeschi nelle loro comunicazioni. Si suicidò nel giugno del 1954 dopo essere stato condannato per omosessualità dalle autorità britanniche.

Il manoscritto di 56 pagine è stato venduto nel corso di un'asta della casa Bonhams, e si crede sia l'unico esistente del matematico. Si tratta di appunti presi proprio mentre lo scienziato lavorava per decifrare il codice Enigma usato dai tedeschi.



La storia di Turingè stata raccontata anche nel film premio Oscar del 2014 "The Imitation Game".