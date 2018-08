Usa, "Non siamo il nemico del popolo": 70 testate americane si mobilitano per rispondere agli attacchi di Trump

Stampa vs Trump. Una diatriba che va avanti da mesi, 19 per l’esattezza, vale a dire dall’inizio del mandato presidenziale di The Donald. A circa un mese dal suo insediamento, il tycoon aveva definito le testate giornalistiche "il nemico del popolo americano". Secondo un'analisi della Cnn, inoltre, sempre nel lasso di tempo indicato, il presidente ha utilizzato la parola fake - "fake news", "fake stories", "fake media" o "fake polls" - per riferirsi ai news media più di 400 volte. Per queste ragioni, 70 testate statunitensi hanno deciso di mobilitarsi e far sentire la propria voce con il metodo che meglio conoscono, gli editoriali, al grido di "Not the enemy of the people", "Non siamo il nemico del popolo". Il 16 agosto, i quotidiani che hanno aderito all’iniziativa pubblicheranno un editoriale contro gli attacchi del presidente.