Usa, morto Charles Manson: il diavolo della strage di Cielo Drive

Il serial killer americano Charles Manson è morto a 83 anni. Lo riportano i media americani. Era stato ricoverato in un ospedale in California qualche giorno fa per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Manson divenne tristemente famoso per essere stato il mandante di uno dei più efferati omicidi della storia degli Stati Uniti d'America : quello di Cielo Drive , in cui furono assassinati Sharon Tate e quattro suoi amici.

Usa, morto Charles Manson: il mostro di Cielo Drive Ansa 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Olycom 4 di 7 Olycom 5 di 7 Olycom 6 di 7 Ap/Lapresse 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Leader di una setta conosciuta con il nome di 'Family', Manson è stato uno dei killer più sanguinari della storia degli Stati Uniti. Stava scontando l'ergastolo per l'omicidio di Sharon Tate, giovane moglie di Roman Polanski, e altre quattro persone in un villa di Los Angeles nell'agosto del 1969.



Era stato ricoverato in ospedale in fin di vita per un'emorragia intestinale un paio di giorni fa. L'83enne killer era stato condannato all'ergastolo anche per l'assassinio dell'imprenditore Leno Labianca e di sua moglie. Alla fine degli anni Sessanta, Manson fu a capo di una setta chiamata Family, che ha compiuto diversi omicidi random soprattutto fra ricchi bianchi nella zona di Los Angeles, diffondendo un'ondata di panico nella città californiana e oltre.