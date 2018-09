Usa, Kavanaugh si difende: "Non sono perfetto, ma dico la verità"

"Non sono perfetto, ma sto dicendo la verità: non ho mai aggredito sessualmente nessuno né al liceo, né altrove". Così si difende Brett Kavanaugh , il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema, in un'intervista a Fox in cui appare con accanto la moglie. E' la prima volta che uno dei candidati alla Corte Suprema si presenta in tv durante il processo di conferma in Senato.

I dettagli della vita privata - Kavanaugh assicura che le accuse mosse dalle tre donne nei suoi confronti non lo spingeranno a ritirarsi dalla corsa alla Corte e per difendersi in vista dell'audizione di giovedì alla Camera, quando si troverà faccia a faccia con una delle sue accusatrici, ammette anche dettagli della sua vita privata, spiegando di non aver mai avuto rapporti sessuali al liceo e per molti anni successivamente. "Non sono mai stato al party descritto" dall'accusatrice Christine Ford, aggiunge poi.



La moglie: "Non è come lo descrivono" - La moglie Ashley lo ascolta: "Conosco Brett. Lo conosco da 17 anni. È gentile, è buono - dice - e i racconti delle ultime settimane non sono in linea con lui". La donna appare però visibilmente tesa e ammette che il processo di nomina e le ultime settimane sono state "incredibilmente difficili. Più difficili di quanto avevamo immaginato. Ma la nostra fede è forte e sappiamo di essere sulla strada giusta".