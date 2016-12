Usa, donna si fa accecare da psicologo: "Volevo perdere la vista"

La donna soffre della sindrome di Biid - Shuping soffre di un disturbo che si chiama Body Integrity Identity Disorder (Biid), il quale colpisce persone sane che si sentono a disagio nel proprio corpo e sentono che devono debilitarlo. La donna sognava di essere cieca sin da bambina: "Quando avevo 3 o 4 anni mia madre mi trovava di notte che camminavo nei corridoi bui della casa", ha affermato, spiegando che durante l'adolescenza ha imparato l'alfabeto per i non vedenti, poi ha iniziato a fingersi cieca usando un bastone e occhiali neri.



Nel 2006 l'incontro con lo psicologo che ha realizzato il suo sogno - Nel 2006 ha trovato uno psicologo che ha scelto di assisterla: dopo una lunga terapia si è convinto che quella fosse la strada giusta per lei, e ha aiutato la donna a realizzare il suo desiderio. Mentre le gocce di detersivo le scivolavano sulle guance Jewel ha detto di aver provato molto dolore, ma allo stesso tempo gioia poiché pensava "finalmente sto perdendo la vista". In realtà la donna ha impiegato circa sei mesi a diventare completamente cieca. Ora si dice "perfettamente realizzata", e vuole aiutare gli altri non vedenti a vivere una vita indipendente.