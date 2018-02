Usa, distrugge il fucile con una sega elettrica per protesta contro la diffusione delle armi

Il gesto simbolico di Scott-Dani Pappalardo sta facendo il giro del mondo. L’uomo, profondamente colpito dalla strage avvenuta mercoledì 14 febbraio in un liceo della Florida, ha deciso di sbarazzarsi del suo fucile AR-15 in segno di protesta contro la diffusione delle armi negli Stati Uniti. Per fare ciò, ha deciso di utilizzare un metodo poco convenzionale: tagliarlo in due con una sega elettrica. Nel video che ha condiviso su Facebook, Scott-Dani Pappalardo spiega le ragioni del suo gesto con un toccante discorso sul valore della vita umana, prima di distruggere il fucile con la sega elettrica. “Ora ce n’è One less, Una in meno” dichiara, mostrando ciò che resta dell’arma. L’uomo deteneva legalmente quel fucile da trent’anni e lo utilizzava esclusivamente per allenarsi al poligono di tiro. "Potrei sbarazzarmene vendendolo a qualcuno, ma non vorrei che venisse usato per un’altra strage. Il diritto di possedere un'arma non vale di più della vita di una persona".