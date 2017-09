Usa, cinque opzioni per evitare la guerra con la Corea del Nord

Strangolamento economico - La via maestra è quella delle sanzioni economiche e del blocco commerciale, che l'amministrazione Trump e l'Onu hanno già cominciato ad intraprendere. Dal primo ottobre la Cina fermerà l'esportazione di greggio e l'importazione di prodotti tessili con la Corea del Nord. In aggiunta, la Marina militare americana potrebbe pattugliare maggiormente le coste della penisola asiatica per impedire l'arrivo di beni al regime.



Guerra informatica - Attacchi elettromagnetici o informatici potrebbero mettere a repentaglio la capacità della Corea del Nord di continuare i suoi programmi nucleare e missilistico.



Antiprpaganda - Per logorare il regime dal fronte interno si potrebbero far arrivare nel Paese telefoni cellulari, dvd e chiavette usb con cui convincere leader politici e civili ad abbandonare Kim Jong-un, magari in cambio della protezione di Washington. Quale sarebbe il costo in vite umane se il regime, che ha permeato la mente di moltissimi sudditi, procedesse alla repressione armata?



Solo contraerea - Grazie al proprio sistema antimissilistico sulle navi vicine alla penisola nordcoreana, gli Usa potrebbero decidere di limitarsi ad abbattere i missili balistici che Pyongyang potrebbe tornare a lanciare. Ma che cosa succederebbe se, anche solo in un'occasione, questa misura fallisse?



Diplomazia - La soluzione migliore sarebbe quella di intensificare gli sforzi diplomatici per convincere la Corea del Nord ad abbandonare il proprio programma nucleare. C'è ancora spazio per trattare? Come si fa a mettersi al tavolo con un Paese che, seppur ridotto alla fame, è tutto teso a perseverare nella costruzione di armi?