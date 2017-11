Usa, caos Black Friday: sparatoria in centro commerciale Missouri

E' iniziato con due episodi di violenza il Black Friday negli Usa. A Columbia, in Missouri, un 19enne è stato ferito gravemente nel corso di una sparatoria nel parcheggio di un centro commerciale, mentre la folla era in coda per entrare. In Alabama, invece, il centro commerciale Riverchase Gallery ha dovuto chiudere i battenti prima del previsto dopo che è scoppiata una rissa.