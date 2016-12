Usa, baby imprenditrice a 15 anni: crea piccolo impero con le babysitter

07:28 - Noa Mintz è la dimostrazione che l'high tech non è l'unico ramo in cui si possono fare soldi. A soli 15 anni, questa baby imprenditrice di New York ha trasformato il suo amore per i bambini in una miniera d'oro. L'adolescente ha creato un piccolo impero economico avviando un'agenzia che mette a disposizione 25 bambinaie a tempo pieno e 50 babysitter nelle aree di New York e Hamptons. Noa ha lanciato il suo business tre anni fa e in poco tempo è arrivata a guadagnare 480mila dollari l'anno.

Il successo dell'azienda, spiega l'adolescente in carriera, è dovuto al mix fra prezzi economici e la capacità di venire incontro ai bisogni delle famiglie nei momenti di maggiore necessità.



La ragazzina aveva già mostrato in età ancora più tenera uno straordinario fiuto per gli affari, come racconta la madre Meredith Berkam, ex giornalista: "Noa è un'imprenditrice seriale. Sin da quando aveva 6 o 7 anni, cercava sempre di avviare mini-imprese".