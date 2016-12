Usa, atterraggio d'emergenza in spiaggia: aereo travolge un 12enne

Un Piper PA18, che stava volando su una spiaggia con un cartello pubblicitario, ha investito il 12enne Nicholas Baer. L'incidente, avvenuto vicino a Carlsbad, nella contea di San Diego, è stato ripreso in video girato da un bagnante. Il ragazzino è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato ricoverato in ospedale. Il velivolo avrebbe tentato un atterraggio d'emergenza sulla spiaggia per un problema al motore.