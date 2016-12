Usa, 67enne giustiziato in Texas: era da 30 anni nel braccio della morte

E' stato giustiziato in Texas Lester Bower Jr, l'uomo di 67 anni condannato per aver ucciso quattro persone nel 1983. Si tratta del detenuto più anziano ad essere mandato a morte nel "Lone Star State". Bower si è sempre professato innocente e aveva fatto appello alla Corte Suprema. Il ricorso era stato però rigettato nei giorni scorsi.

Bower, secondo l'accusa, uccise quattro persone nel corso di una sparatoria in un hangar all'interno di un ranch nei pressi di Dallas. Il movente dell'omicidio fu il furto di un piccolo aeroplano che aveva tentato di acquistare da una delle sue vittime.



"Molto è stato detto e scritto su questo caso. Ma la verità non è mai venuta fuori", sono state le ultime parole del condannato legato sul lettino nella camera della morte prima della iniezione letale. "Ma il tempo per cercare la verità è finito", ha aggiunto, come raccontano i testimoni dell'esecuzione.