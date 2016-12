Usa 2016, sfida tv tra candidati democratici Hillary: "Non voglio voti per nome Clinton"

Duello Hillary-Sanders su controllo armi - "E' il momento per l'intero Paese di reagire alla National Rifle Association", ha poi sottolineato Hillary Clinton ribadendo la sua ferma posizione per regole più severe sulla diffusione delle armi. Botta e risposta con il senatore Sanders che, da rappresentante di uno Stato rurale, ha fatto appello alla necessità di una soluzione che sia "di buon senso". Sulla lotta all'Isis in Siria, la Clinton ha mandato un messaggio chiaro a Mosca: "Non accetteremo mai che Putin crei il caos".



Sanders soccorre la Clinton: "Basta con scandalo mail" - A sorpresa Sanders ha teso la mano alla Clinton, invece di affondare sullo scandalo delle mail: "Sono stufo di questa questione, sono stanco, ci sono milioni di americani che vivono in povertà e non ci si può occupare delle e mail della Clinton". Lei, tra gli applausi e l'ovazione del pubblico, ha ringraziato l'avversario. Poco prima aveva detto: "Mi sono assunta le mie responsabilità, ma stasera non voglio parlare delle mie email, ma dei problemi degli americani e di ciò che interessa gli americani".



Hillary: "Non voglio voti per nome di Clinton" - "Non voglio essere votata perché mi chiamo Clinton", ha detto Hillary durante la sfida tv rispondendo alle domande circa la contrapposizione in campo tra outsider ed esponenti di dinastie politiche. "Non penso - ha aggiunto - che si possa essere molto più outsider che correre come donna presidente, sebbene non è solo per questo che io corro".



O'Malley, Webb e Chafee ridotti quasi a comparse - Protagonisti assoluti del confronto, dunque, Hillary Clinton e Bernie Sanders. Lei, che aveva più da perdere, alla fine è riuscita a spuntarla agevolmente: "Sono state le sue due ore migliori da quando si è candidata", ha commentato il Washington Post. Ma il "socialista" Sanders ha saputo tenerle testa, mostrando tutta la passione di cui è capace. Gli altri tre candidati - O'Malley, Webb e Chafee - ridotti quasi a comparse.