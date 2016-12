Unesco: ok a caschi blu cultura

Il Consiglio esecutivo Unesco ha dato il via libera alla proposta italiana di istituire meccanismi per l'uso dei "caschi blu della cultura" e di proseguire a lavorare in sede Onu per includere la componente culturale nelle missioni di pace. La richiesta era stata avanzata dal premier Matteo Renzi all'Assemblea Onu. Un "successo internazionale", dice il ministro della Cultura Dario Franceschini: "Ora subito gli aspetti operativi".