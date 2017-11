Un Black Friday di botte da orbi in Alabama: la rissa scoppia per un paio di scarpe

E il Black Friday si conferma il giorno "giusto" per trasformare un centro commerciale in un ring. In un video che arriva dalla città di Birmingham in Alabama, alcune donne sono state riprese mentre se le danno di santa ragione per un paio di scarpe scontatissimo. Alla fine a dividere le due più bellicose deve intervenire la polizia. Per ripristinare l'ordine il Riverchase Galleria, teatro della rissa, è stato chiuso per alcune ore. Si contano feriti.