Ue: ok a ricollocamento profughi

Il Parlamento europeo ha detto sì alla proposta di Bruxelles per il ricollocamento "urgente" di 120mila rifugiati da Italia, Grecia e Ungheria. Il piano è stato approvato con 370 sì, 134 no e 52 astenuti. Intanto, il commissario Ue per le migrazioni Dimitris Avramopoulos ha criticato l'uso dei "muri", che "dirottano i flussi e accrescono la tensione". "Lavoreremo collettivamente per proteggere i confini e mantenere Schengen", ha ribadito.