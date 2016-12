24 gennaio 2015 Ucraina, razzi sul mercato: 30 vittime Ribelli: "Iniziata l'offensiva su Mariupol" L'attacco dei filorussi dopo la strage di giovedì a Donetsk. Un accordo di pace appare al momento drammaticamente sempre più lontano Tweet google 0 Invia ad un amico

17:36 - Alcuni razzi Grad, lanciati dai ribelli filorussi, si sono abbattuti sulla città portuale di Mariupol, nel sud-est ucraino, uccidendo 30 persone e ferendone 93. I missili avrebbero colpito un mercato. "I separatisti hanno iniziato un'offensiva su Mariupol", ha annunciato il presidente dell'autoproclamata repubblica di Donetsk, Aleksandr Zakharcenko, citato da Ria Novosti.

Kiev accusa: "La Russia è responsabile della morte di innocenti" - Kiev si scaglia contro Mosca per le recenti stragi di civili nel sud-est ucraino. "La Russia - si legge in una nota del ministero degli Esteri di Kiev -, che continua a sostenere le azioni terroristiche nel Donbass e i cui soldati stanno partecipando ai combattimenti contro l'Ucraina, è pienamente responsabile per le vittime innocenti di Volnovakha, Debaltseve, Donetsk, Mariupol e di molte altre città e villaggi".



Ue: "Attacco che deteriora le relazioni con Mosca" - L'attacco a Mariupol "è una ulteriore escalation del conflitto che ha conseguenze tragiche per la popolazione che già soffre da tempo e potrebbe inevitabilmente portare ad un ulteriore deterioramento delle relazioni Ue-Russia": così l'alto rappresentante della politica estera Ue Federica Mogherini.