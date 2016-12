Turchia, scoperti campi dell'Isis

L'antiterrorismo turco ha scoperto a Istanbul alcuni campi di addestramento per reclute straniere dell'Isis pronte a partire per la Siria e l'Iraq. Sono 18 situati tra la zona asiatica di Pendik e quella europea di Kayasehir. Domenica erano state arrestate 53 persone giunte per lo più dall'Uzbekistan e dal Tagikistan, tra cui 24 minori. Secondo l'intelligence uzbeka sarebbero oltre 5mila i cittadini del Paese che combattono in Siria con l'Isis.