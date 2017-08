Turchia, grandinata in volo: pilota eroe porta in salvo 127 passeggeri

Non si è fatto prendere dal panico ed è riuscito ad eseguire un atterraggio d'emergenza nel bel mezzo di una tempesta anomala ad alta quota, con chicchi di grandine grandi come palline da golf. Un pilota ucraino dell’AtlasGlobal Airlines è riuscito a portare in salvo i 127 passeggeri atterrando allo scalo Ataturk di Istanbul. Nessuno è rimasto ferito. Il velivolo ha riportato danni importanti sulla parte anteriore.