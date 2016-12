Turchia, accende una sigaretta sul suo furgoncino ed esplode: incolume

Poteva decisamente andare peggio. Un uomo si è acceso una sigaretta a bordo del suo furgoncino, senza sapere che dal serbatoio c'era una fuoriuscita di Gpl. La fiamma dell'accendino ha innescato un'esplosione, che ha fatto saltare i vetri del parabrezza e ha devastato il veicolo. E' accaduto nella città di Trabzon in Turchia, dove l'automobilista ha mantenuto la calma ed è riuscito a scendere con soltanto i baffi bruciacchiati.

La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza in un parcheggio e il filmato è finito in rete. Dalle immagini si vede l'abitacolo del suo furgoncino che esplode e l'uomo che, lascia il veicolo con un grande spavento, ma in salute.