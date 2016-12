Tunisia, maxi blitz antiterrorismo

E' in corso da diverse ore in Tunisia, in una zona al confine con la Libia, una maxi operazione antiterrorismo. Il premier tunisino, Habib Essid, ha rivelato come, nel corso del blitz, siano stati uccisi 55 miliziani dell'Isis e arrestati 52 presunti jihadisti. Il 7 marzo scorso, l'area e la città di Ben Guerdane sono state teatro di un tentativo fallito di conquista da parte dello Stato islamico.