Trump: salviamo gli Usa dal terrorismo islamico. Obamacare un disastro

"Stiamo prendendo misure forti per proteggere il nostro Paese dal terrorismo radicale islamico. Non è compassione ma incoscienza permettere un ingresso incontrollato da luoghi dove non esistono controlli adeguati". Lo ha detto Donald Trump nel suo primo intevento davanti al Congresso Usa, aggiungendo: "Non permetteremo che gli Stati Uniti diventino un santuario per gli estremisti". E infine: "Salviamo gli americani da questo disastro dell'Obamacare".

Appare subito chiaro come i toni del presidente americano siano meno animosi del solito. Anche se l'imminente inizio della costruzione del muro col Messico viene ribadita con forza. Il suo discorso è però forse il primo davvero rivolto alla nazione intera, e non solo ai suoi fedelissimi sostenitori.



"Da ora in poi l'America sarà guidata dalle nostre aspirazioni, non oppressa dalle nostre paure", sottolinea il presidente americano, che strappa numerose standing ovation da parte repubblicana, cancellando la freddezza di deputati e senatori democratici che per la gran parte del discorso restano seduti e mettono in pratica una sorta di sciopero degli applausi.



"Alzeremo i salari, aiuteremo i disoccupati, risparmieremo miliardi di dollari, oltre a rendere le nostre comunità piuù sicure per tutti", dice ancora Trump, lanciando l'appello per una riforma delle tasse "epocale" che contempli "enormi tagli" per la classe media e le aziende, e per una nuova riforma sanitaria: "Dobbiamo salvare gli americani da questo disastro dell'Obamacare che sta implodendo".



Trump ribadisce quindi la volonta' di incrementare cospicuamente le risorse per la difesa: "Per mantenere l'America sicura dobbiamo fornire agli uomini e alle donne del nostro esercito tutti i mezzi necessari per prevenire le guerre. E, se necessario, per combattere e vincere". "Un nuovo capitolo della grandezza dell'America sta iniziando", ha concluso il presidente americano. Promosso da gran parte degli osservatori alla sua prima vera prova davanti al Congresso.