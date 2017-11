Svizzera, "vieni a vivere qui e verrai pagato"

Vi trasferireste in un paesino di montagna per denaro? Succede in Svizzera, ad Albinen, piccolo paese nel Canton Vallese, dove il sindaco ha proposto di pagare chiunque sia intenzionato a traferirsi con la famiglia . Obiettivo della singolare iniziativa: combattere lo spopolamente e garantire la riapertura della scuola locale.

I giovani, infatti, decidono di vivere in città e il paese svizzero negli ultimi anni ne ha risentito: sempre meno abitanti nonostante l'alta qualità della vita. Ora anche l'unica scuola ha dovuto chiudere perché rimasta senza un numero sufficiente di alunni e gli ultimi sette bambini in paese devono prendere l'autobus per raggiungere l'isituto più vicino. Da qui la decisione di proporre ai 248 abitanti rimasti lo strano quesito referendario. Se i cittadini saranno daccordo ogni nuovo residente riceverà 25mila franchi più 10mila per ogni figlio, circa 60mila euro per una famiglia composta da marito, moglie e due figli.