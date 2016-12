Svizzera, uomo aggredisce passeggeri sul treno: 6 feriti, si ipotizza la pista passionale

Sei persone sono rimaste ferite in un treno in Svizzera . Ad aggredirle, con liquido infiammabile e un coltello, un 27enne svizzero , che è stato fermato dalle forze dell'ordine. Il convoglio del Cantone San Gallo stava viaggiando verso il confine con il Liechtenstein. "Molto improbabile", secondo la polizia, la pista terroristica, più credibile quella passionale : il giovane, infatti, avrebbe preso di mira una donna cospargendola con il liquido infiammabile.

Terrore su un treno in Svizzera, 27enne accoltella sei persone 1 di 8 Afp Afp Terrore su un treno in Svizzera, 27enne accoltella sei persone 2 di 8 Ansa Ansa Terrore su un treno in Svizzera, 27enne accoltella sei persone 3 di 8 Ansa Ansa Terrore su un treno in Svizzera, 27enne accoltella sei persone 4 di 8 Ansa Ansa Terrore su un treno in Svizzera, 27enne accoltella sei persone 5 di 8 Ansa Ansa Terrore su un treno in Svizzera, 27enne accoltella sei persone 6 di 8 Ansa Ansa Terrore su un treno in Svizzera, 27enne accoltella sei persone 7 di 8 Ansa Ansa Terrore su un treno in Svizzera, 27enne accoltella sei persone 8 di 8 Ansa Ansa Terrore su un treno in Svizzera, 27enne accoltella sei persone leggi dopo slideshow ingrandisci

L'attacco è avvenuto sulla tratta ferroviaria St. Margarethen-Sargans, mentre il convoglio si avvicinava alla stazione di Salez, alle 14:20. L'uomo, che aveva con sé del non meglio precisato liquido infiammabile, lo ha versato fra i passeggeri, dandogli fuoco, infierendo poi con un coltello. I feriti sono un bambino di sei anni, due adolescenti, ragazzo e ragazza, di 17 anni, un 50enne e due donne di 34 e 43 anni. Ferito anche l'aggressore che sarebbe in condizioni gravissime.



La procura di San Gallo ha aperto un'inchiesta penale e sul posto dell'aggressione i soccorsi sono giunti in forze, con tre elicotteri e tre ambulanze. I danni al treno sono stimati in 100mila franchi. Ogni pista, comunque, al momento resta aperta, anche se quella terroristica sembra ben poco concreta.