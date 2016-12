26 marzo 2015 Svezia, nozze reali per il principe e l'ex pornostar Sofia Hellqvist Modella, fotografata anche sui giornali erotici, Sofia Hellqvist ha partecipato ad una serie reality Tv (Paradise Hotel) considerata scandalosa. Ora si dedica al volontariato e spiega: "Non ho rimpianti, tutte le esperienze contribuiscono a far crescere una persona" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:10 - Un corteo di cavalli e carrozze, seguito da 21 salve di fucile. Sarà questo uno dei momenti clou di quelle che appaiono come le nozze dell'anno in Svezia: il matrimonio il 13 giugno tra il principe Carlo Filippo (terzo nella linea di successione) e l'ex pornostar Sofia Hellqvist. Modella, fotografata anche sui giornali erotici, la Hellqvist ha partecipato a una serie reality Tv ("Paradise Hotel") considerata particolarmente scandalosa.

"Non ho rimpianti, tutte le esperienze contribuiscono a far crescere una persona. Quel che so è che non lo rifarei", ha detto l'ex modella in una recente intervista.



Fidanzati non ufficialmente dal 2011, Carlo Filippo e Sofia stanno tranquillamente conducendo in porto la loro storia d'amore nonostante la controversa figura di lei che vanta un passato non semplice. Un mese di giugno che sarà intenso per la casa reale svedese, visto che è prevista anche la nascita del figlio della principessa Madeleine, sorella minore di Carlo Filippo.