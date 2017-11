Svezia, la Chiesa luterana: "Stop a 'Lui' e 'Signore' per riferirsi a Dio, non è umano, non ha genere"

Niente più “Lui” o “Signore” per riferirsi a Dio. È la decisione della Chiesa di Svezia, che ha chiesto ai suoi membri di utilizzare un linguaggio più neutro, che non indichi un genere specifico. “Teologicamente, per esempio, sappiamo che Dio va al di là del concetto di genere - ha infatti spiegato l’arcivescova Antje Jackelén - Dio non è umano”. Non tutti, però, hanno apprezzato la svolta. Secondo Christer Pahlmblad, professore associato di teologia all'università di Lund “non è una mossa furba far passare la Chiesa di Svezia per quella che non rispetta l’eredità teologica comune”.