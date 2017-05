Summit a Parigi, Gentiloni e Macron: insieme per unione fiscale e bancaria europea

Prima visita ufficiale di Gentiloni a Macron 1 di 8 Ansa Ansa Prima visita ufficiale di Gentiloni a Macron 2 di 8 Ansa Ansa Prima visita ufficiale di Gentiloni a Macron 3 di 8 Ansa Ansa Prima visita ufficiale di Gentiloni a Macron 4 di 8 Ansa Ansa Prima visita ufficiale di Gentiloni a Macron 5 di 8 Ansa Ansa Prima visita ufficiale di Gentiloni a Macron 6 di 8 Ansa Ansa Prima visita ufficiale di Gentiloni a Macron 7 di 8 Ansa Ansa Prima visita ufficiale di Gentiloni a Macron 8 di 8 Ansa Ansa Prima visita ufficiale di Gentiloni a Macron leggi dopo slideshow ingrandisci

"Insieme per unione fiscale e bancaria" - Italia e Francia intendono lavorare insieme "su una politica monetaria europea che vada nella direzione di un'unione fiscale e bancaria, su regole comuni che l'Italia intende rispettare e che devono sempre incoraggiare la convergenza e non le differenze tra Paesi europei". Lo ha detto Paolo Gentiloni a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron.



"Insieme per un'Europa più forte" - "L'Italia e la Francia lavoreranno insieme per un'Europa piu' forte e per la difesa dei cittadini". Ha detto Gentiloni al suo arrivo all'Eliseo. "Italia e Francia sono Paesi talmente vicini e talmente amici che sono certo che non solo lavoreremo insieme - ha aggiunto Gentiloni - ma sarà una gioia lavorare insieme".



Macron: stretta collaborazione con Italia e Germania per Ue - La Francia ha "l'auspicio di lavorare in stretta collaborazione con l'Italia e la Germania" e con i "Paesi che condividono i valori per rilanciare la prospettiva europea". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in una breve dichiarazione alla stampa rilasciata a fianco del premier Paolo Gentiloni prima di una cena di lavoro fra i due all'Eliseo.



Macron: un pensiero per agente e militare feriti a Milano - "Rivolgo innanzitutto un pensiero al poliziotto e al militare feriti giovedì alla stazione di Milano e voglio ribadire quanto la Francia e l'Italia affronteranno questi temi per lavorare insieme su tutti gli argomenti più importanti": queste le parole del presidente francese Emmanuel Macron rivolte stasera al presidente Gentiloni il quale lo ha ringraziato a nome del Paese.



Macron: sui migranti grido d'aiuto dell'Italia inascoltato - "Conosco le sfide che l'Italia affronta per l'immigrazione e ne parleremo. D'altra parte credo che non abbiamo sufficientemente ascoltato il grido d'allarme lanciato dall'Italia" sui migranti. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. Annunciando l'agenda della serata, Macron ha detto che "parleremo di regole asilo per proteggere gli Stati piu' sottoposti a questa pressione migratoria, per stabilire regole comuni".