Sud Sudan, somministrazione sbagliata vaccini morbillo: morti 15 bimbi

Quindici bambini che avevano meno di 5 anni sono morti in Sud Sudan, vittime di una somministrazione sbagliata di vaccini per il morbillo. Lo ha annunciato il ministero della Sanità locale, spiegando che si è trattato di un "errore umano": i vaccini non erano stati ben conservati, è stata usata una siringa per tutti i bambini e tra chi somministrava i farmaci c'erano persino bambini di 12 anni.