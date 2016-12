Sub dispersi in Indonesia, ricerche difficili: il maltempo ostacola i soccorsi

Il sito di informazione locale Tribun News spiega che sono quattro le imbarcazioni impegnate a setacciare le acque a est del Borneo per ritrovare i tre sub.



Secondo le prime ricostruzioni fatte con i due italiani sopravvissuti, sembra che i tre dispersi mancassero all'appello già dalle prime ore del pomeriggio di sabato, e che i due compagni di viaggio li abbiano cercati invano per tre ore, a bordo del motoscafo noleggiato, prima di dare l'allarme.



Con i tre dispersi, viaggiava anche un'altra milanese, Valeria Baffé, che ha partecipato alla gita in barca con immersione ma limitandosi a fare snorkeling mentre gli altri tre, esperti con il brevetto, insieme a una ragazza belga e una guida, si sono immersi, ma non sono risaliti. Dopo ore di ricerche era stata ritrovata la guida.



"Ha detto che l'immersione è andata bene e che lui li ha riportati su tutti - ha raccontato Valeria al "Corriere della Sera" -, solo che le correnti in superficie erano così forti che si sono ritrovati lontanissimi dalla posizione iniziale dov'era la nostra barca".



Il viaggio verso l'Indonesia era cominciato a Milano il primo agosto e ormai era verso la fine. Adesso Valeria spera solo che vengano tutti ritrovati. D'altronde se si è salvata la guida "perché - dice - non gli altri?".