Parigi, salvo grazie al telefonino

Un cellulare gli ha salvato la vita, lo aveva in tasca, sul fianco, quando un proiettile lo ha colpito senza penetrarlo. E' il miracolo accaduto a Silvestre, un cittadino francese coinvolto in uno degli attentati parigini, quello allo Stade de France, durante Francia-Germania. "E' stato un attimo", racconta il sopravvissuto mostrando il telefonino lesionato dal proiettile, la t-shirt forata e una macchia di sangue, in superficie. Vivo per miracolo.