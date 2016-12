Usa, Trump su aborto: "Clinton farebbe uccidere feto al nono mese"

Il tema dell'aborto entra nella contesa per la Casa Bianca . Nell'ultimo dibattito a Las Vegas, mentre Hillary Clinton ha affermato che a suo parere "il governo americano non dovrebbe intervenire in una decisione così personale", Donald Trump ha usato toni durissimi. "Se si tiene conto di quello che dice Hillary - ha detto - al nono mese di gravidanza si può strappare un bambino dall'utero della madre". E la Rete si è infiammata.

Clinton ha denunciato la "retorica della paura" a cui ricorre Trump, schierandosi con le donne e parlando in particolare sul controverso tema dell'aborto quando la gravidanza è in stato già avanzato. "Sono i casi più difficili, le decisioni più dolorose per le famiglie", ha aggiunto l'ex segretario di stato.



Trump, che sull'aborto ha cambiato più volte posizione, assicura invece che con la sua presidenza la "Roe vs Wade" (la storica sentenza della Corte Suprema sulla libertà di aborto) sarebbe abolita, con i poteri decisionali che tornerebbero ai singoli Stati. "Se si tiene conto di quello che dice Hillary - ha sottolineato il candidato repubblicano - al nono mese di gravidanza si può strappare un bambino dall'utero della madre, poco prima della sua nascita. Ora potete dire che questo va bene, Hillary può dire che questo va bene. Ma per me non va bene'', ha attaccato il tycoon.



Pronta la risposta di Hillary. "Abbiamo fatto molta strada su questo tema, non possiamo tornare indietro", ha detto, ricordando che Trump, durante le primarie, aveva affermato come le donne che abortiscono dovrebbero essere punite.