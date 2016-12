Usa 2016, il New York Times: decine di donne contro Trump per avance e molestie

Incontri fugaci - Le testimonianze dalle donne intervistate, molte delle quali riportate fra virgolette nell'articolo, svelano avance sgradite, commenti infiniti sulla forme femminili, attrazione verso le donne ambiziose, comportamenti inquietanti sul posto di lavoro. Le relazioni si sono svolte negli uffici della Trump Tower, nelle sue case, nei cantieri e nei backstage di concorsi di bellezza. Fugaci e poco importanti per lui, questi incontri hanno lasciato impressioni durevoli sulle donne che li hanno sperimentati.



Il racconto di una modella - Emblematica è la storia in apertura del reportage. Quella di Rowanne Brewer Lane, una modella di 26 anni che nel 1990 era presente a un party in piscina offerto da Trump a Mar a Lago in Florida. Al party erano presenti 50 modelle e una trentina di uomini. E Trump, che aveva appena conosciuto la donna, ed era nel mezzo di una causa di divorzio, iniziò a parlarle. "Mi prese improvvisamente la mano", racconta la donna, "e iniziò a mostrarmi la villa. Mi chiese se avevo un costume da bagno. Io risposi di no perché non intendevo tuffarmi. Mi portò in una stanza, aprì i cassetti e mi chiese di mettermi il costume. Andai in bagno e me ne provai uno. Era un bikini. Uscii fuori e lui disse: Wow". Poi lui accompagnò la ragazza in piscina e disse "questa è una straordinaria Trump girl, non è vero?".



Ritratto contraddittorio di un uomo ricco - Ciò che emerge dalle interviste è un complesso, a volte contraddittorio, ritratto di un uomo ricco, famoso e provocatore, e delle donne attorno a lui: alcune lo trovavano gentile e incoraggiante, altre molto meno. "Gli piaceva millantare le sue prodezze sessuali e la capacità di conquistare le donne, senza curarsi di chi aveva a fianco", ricorda una delle tante donne che gli sono state vicino. Ma anche sul lavoro, per gli affari, Trump si affidava alle donne per una semplice ragione: "Spesso lavorano sodo, molto più duramente degli uomini".