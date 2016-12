Trump cita Mussolini ma la frase è di un soldato italiano

La frase è stata sempre attribuita ad un soldato ignoto, fino a quando l'ex combattente Bernardo Vicario chiarì la sua origine in una lettera del 23 ottobre 1931, poi ripresa nel libro di Piero Tessaro "Aquile e Angeli sul Grappa e sul Piave": "Tale leggenda è stata scritta da me la sera del 14 giugno 1918, alle ore 19, cioè sei ore prima del grande bombardamento che provocò la scomparsa del mio battaglione di cui non restarono che pochi superstiti. Tale leggenda mi è stata dettata dal compianto Maggiore Rigoli Cav. Carlo ed io, come zappatore presso il comando del battaglione, eseguii tale ordine scrivendo come potei su quel rozzo muro all'entrata del paese ove aveva sede il primo Battaglione del 201° Reggimento Fanteria...".