"Si cercano attivisti contro Trump, 15 dollari all'ora": l'annuncio su un sito di offerte di lavoro online

E' comparso dopo il secondo giorno di proteste anti Trump: l'annuncio prevede il reclutamento di attivisti pagati a Seattle per contrastare il programma del nuovo presidente. La retribuzione varia dai 15 ai 22 dollari l'ora: "Stiamo cercando persone motivate alla ricerca di un impiego full-time, part time o per posizioni permanenti". L'inserzione è stata pubblicata da Washington Can!, un gruppo attivista dell'area di sinistra. The Seattle Times riporta che il gruppo ha ricevuto minacce da tutto il Paese.