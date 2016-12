12 gennaio 2015 Charlie Hebdo, una tv mostra le immagini dell'arrivo di Hayat a Istanbul La donna, compagna del terrorista islamico Amedy Coulibaly, è poi passata dal territorio turco in Siria l'8 gennaio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:34 - La tv privata turca Haberturk ha diffuso le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza all'aeroporto di Istanbul della giovane francese Hayat Boumedienne, compagna del terrorista islamico Amedy Coulibaly, uno dei tre terroristi islamici responsabili delle stragi di Parigi. La donna è arrivata a Istanbul proveniente da Madrid il 2 gennaio per poi passare in Siria l'8 gennaio

Le immagini mostrano la donna, con un velo islamico bianco sul capo, mentre si presenta allo sportello del controllo passaporti accompagnata da un uomo. Il controllo viene sbrigato molto rapidamente, in meno di un minuto, dal funzionario della sicurezza turca. Secondo la stampa turca l'uomo che l'ha accompagnata a Istanbul è un francese di origine nordafricana, Mehdy Sabry Belhoucine.



Secondo i media locali, la polizia dispone ora delle sue impronte digitali probabilmente registrate durante il controllo passaporti a Istanbul. Le impronte digitali figurano fra i dati personali contenuti nelle chip dei nuovi passaporti europei. "E' improbabile che torni in Turchia anche sotto una falsa identità - hanno spiegato gli investigatori -. Oltre ad avere le sue impronte, ora conosciamo il suo volto". Secondo il quotidiano britannico The Times, Boumedienne sarebbe arrivata il 4 gennaio nella provincia di Saliurfa, sul confine turco con la Siria. Da Istanbul avrebbe chiamato 18 volte per telefono la Francia.

La terrorista Hayat al check-in