Spari a Barcellona, un ferito grave

Colpi di arma da fuoco e panico in pieno centro a Barcellona, dove una persona è rimasta ferita gravemente nei pressi delle Ramblas. Sembra che la sparatoria sia stata scatenata da un tentativo di rapina a un turista straniero. Un poliziotto in abiti civili che, dopo aver assistito alla scena, sarebbe intervenuto. Il malvivente si è dato alla fuga e, nei pressi di un hotel in centro, si è scatenata una nuova sparatoria. La polizia lo sta cercando.