Spagna, prove di dialogo post votoRajoy cerca le larghe intese

Malgrado il no dei socialisti di Sanchez, il premier Mariano Rajoy, fresco vincitore delle ultime elezioni spagnole ma senza una maggioranza per fare il governo, si è nuovamente detto pronto al dialogo con gli altri partiti per tentare di formare un "esecutivo stabile". "La Spagna non può permettersi un periodo di stallo politico" ha affermato, invitando i dirigenti degli altri partiti ad agire con "senso di responsabilità e lungimiranza politica".