Spagna, clandestino si chiude in valigia e tenta ingresso nell'Ue: morto

Un migrante marocchino di 27 anni ha tentato di entrare in Europa, via Spagna, chiuso in una valigia, che il fratello aveva sistemato nel bagagliaio dell'auto. Il giovane però è morto soffocato poco prima di arrivare sulla costa spagnola. Lo hanno riferito le autorità di Almeria, il porto nel quale aveva appena attraccato il traghetto Sorolla che li trasportava e che era partito da Melilla, città autonoma spagnola situata in Marocco.