Siria, Trump a Erdogan: aggiustamenti supporto militare curdi

Nel dar conto della conversazione telefonica fra il presidente Usa Donald Trump e quello turco Recep Tayyip Erdogan, la Casa Bianca in una nota ha sottolineato tra l'altro che Trump "ha informato Erdogan degli aggiustamenti in sospeso circa il supporto militare fornito ai nostri partner sul terreno in Siria, adesso che la battaglia di Raqqa è completata e stiamo progredendo nella fase di stabilizzazione per assicurare che l'Isis non faccia ritorno".