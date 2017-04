Siria, Russia: Trump ha rischiato scontro | Assad: atto irresponsabile e sciocco

Attaccando una base aerea siriana, gli Stati Uniti sono arrivati "ad un passo dallo scontro con la Russia": lo ha scritto su Facebook il premier russo, Dmitri Medvedev. "Il governo siriano ha ignorato l'Onu. E' di vitale interesse per la sicurezza degli Stati Uniti prevenire e scoraggiare la diffusione e l'uso di armi chimiche letali". Aveva detto Trump, commentando il raid in territorio siriano. Netanyahu: "Noi con gli Usa", mentre la Russia parla di "azione sconsiderata". Lavrov: "Attacco con un pretesto inventato, come per l'invasione dell'Iraq". L'ira di Assad: "Atto sciocco".